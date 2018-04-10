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Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde vücudunda iğne şeklinde metal cisimler çıkan genç kız, aynı şoku 8 yıl sonra yeniden yaşadı.

Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde vücudunda iğne şeklinde metal cisimler çıkan genç kız, aynı şoku 8 yıl sonra yeniden yaşadı.

10 Nisan 2018 Salı 23:14
Duyan hayret ediyor… Vücudu iğne üretiyor
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Sol bacağında kaşıntılara yol açan kızarıklığın tedavisi için gittiği İstanbul'da doktorların ayağında çok sayıda metal iğne şeklinde cisimlerin olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan Sevda Topkök, ameliyatın ardından memleketine döndü. Yaşadıklarını tam unutmak üzereyken benzer kızarıklıkları bu defa 8 yıl sonra sol kolunda gözlemleyen genç kızın başvurduğu Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde çekilen röntgeninde iğne şeklindeki metal cisimlere rastlandı.

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Bileğindeki 4 cismin çıkartılması için il merkezine de yönlendirildikten sonra kolunda 4 cisim daha saptanan 24 yaşındaki Topkök, “8 yıl önce bacağımdan 35 tane iğne çıktı. Doktorlar ameliyatla iğneleri almıştı. Aradan 8 yıl geçtikten sonra kolumda morluklar oldu. Doktora gittik. ‘Ezilme var' dedi. Bir ay sargıda kaldı. Ağrılar sürünce iğne olduğu anlaşıldı” dedi.
4 çocuğu olan baba İsmail Topkök de 8 yıl önceki ameliyatta çıkan 35 cisimden 4'ünün dikiş iğnesi kadar olduğunu vurgulayarak şimdi de yine aynı acıları çekeceğinden endişe duyduğu kızına yardım edilmesini istedi.

Genç kızı hastaneye götürdüklerinde kolunda metal cisimler olduğunu öğrenmeleri üzerine şaşıran komşuları Arslan Kurkmazlı da, “Duyan herkes hayret ediyor. ‘Öyle bir şey olur mu?' diyorlar. Normal iğne ama ucu, dibi yok” diye konuştu.

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DOKTORLAR NE DİYOR?

Ortopedi servisine başvuran Sevda Topkök'ün çekilen röntgen görüntülerinde kolunda cisimlere rastlandığını doğrulayıp hastalarını üniversite hastanesindeki uzmanlara yönlendireceklerine değinen Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Selçuk Sezikli de “Bu nadir görülen bir durum. Vücutta muhtemelen metabolik bir hastalık araştırması gerekebilir” şeklinde konuştu.

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