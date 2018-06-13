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Dut ağacı aracın üstüne yıkıldı!

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde akşam vakti yaşlı bir dut ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üstüne yıkıldı.

Dut ağacı aracın üstüne yıkıldı!

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde akşam vakti yaşlı bir dut ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üstüne yıkıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:13
Dut ağacı aracın üstüne yıkıldı!

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde akşam vakti yaşlı bir dut ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üstüne yıkıldı.

Araç'ta maddi hazar meydana geldi.Otomobilin camları kırılırken aracın bagaj tarafı çöktü.Olay yerine Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.Yıkılan yaşlı dut ağacı İtfaiye ve Belediye görevlerince kaldırıldı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Otomobil sahibi neye uğradığını şaşırdı.İftar vakti sıralarında Manisa Mesir atılan Sultan camii saruhan park cıvarında yaşlı çürümüş bir dut ağacı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.Görgü tanıkları ne olduğunu anlamadık bir fırtına bir kuvvetli rüzgar'da yoktu dediler.

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HABER METİN DURMAZ

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