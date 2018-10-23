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Dünyanın En Eski Gemi Enkazı Karadeniz\'de Bulundu

İstanbul, 23 Ekim 18 : Arkeologlar, Karadeniz\'in derinliklerinde

Dünyanın En Eski Gemi Enkazı Karadeniz\'de Bulundu

İstanbul, 23 Ekim 18 : Arkeologlar, Karadeniz\'in derinliklerinde

23 Ekim 2018 Salı 13:48
Dünyanın En Eski Gemi Enkazı Karadeniz\'de Bulundu

İstanbul, 23 Ekim 18 : Arkeologlar, Karadeniz\'in derinliklerinde "dünyanın en eski korunmuş gemi enkazını" keşfettiklerini açıkladı.
Karadeniz Deniz Arkeoloji Projesi (MAP) ekibi 23 metre boyundaki gemiyi deniz yüzeyinin yaklaşık 2 kilometre altında, direği dümeni ve kürekleriyle aynen muhafaza edilmiş halde buldu.
Bulgaristan açıklarında keşfedilen 2400 yıllık geminin Antik Yunan döneminde ticaret için kullanıldığı düşünülüyor.
Arkeoloji ekibi, geminin oksijen eksikliği sayesinde bu kadar iyi muhafaza edildiğini söylüyor.
Ekip, bu tür bir gemiyi yalnızca Antik Yunan dönemine ait seramik vazolardaki figürlerde gördüklerini vurguluyor.
Southampton Üniversitesi\'nde yapılan karbon tarihi saptama ile buluşun "insanlığın en eski el değmemiş gemi enkazına" ait olduğu da belirlendi.
60\'TAN FAZLA GEMİ ENKAZI BULUNDU
Uluslararası arkeologlar, bilim insanları ve denizaltı araştırmacılarından oluşan uluslararası ekip 3 yıllık bir özel görev için Karadeniz\'in derinliklerinde.
Şu ana dek 60\'tan fazla gemi enkazı keşfettiler.
(BBC/FG)


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