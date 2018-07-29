banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
Polisiye Haberler...
Polisiye Haberler...
Bilerek almış
BİLEREK ALMIŞ
İskele'de huzur operasyonu
İSKELE'DE HUZUR OPERASYONU
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Bilerek almış
Kapat

Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.

Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:06
Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var

Dünyanın inşaatında Türkiye’nin “harcı” var

Çimento üretiminde Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'den, dünyanın yaklaşık 100 ülkesine yıllık 600 milyon dolar tutarında ürün gönderiliyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 54 entegre fabrika, 18 öğütme tesisinin faaliyet gösterdiği çimento sektörünün toplam cirosu 3 milyar doları buluyor.

Ülkedeki firmaların ürettiği çimento, ABD, Almanya, İspanya, Brezilya, Fransa, Güney Kore, Kanada, İsrail, Gana, Moritanya, Fildişi Sahili, Kolombiya ve Haiti'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediliyor.

TÇMB Üst Yöneticisi İsmail Bulut, Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada yer aldığını belirterek, sektörün yıllık yaklaşık 600 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını söyledi.

Çimento sektöründe ithalatın olmadığına işaret eden Bulut, ülkede 2017 yılında 81 milyon ton çimento üretildiğini ve bunun gelecek yıllarda daha da artacağını dile getirdi.

“10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var”

Türkiye'nin bu alandaki kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Türkiye çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise 4-5'inci sırada. 10 milyon ton seviyelerinde ihracatımız var. Yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. En çok ihracat ABD, Suriye ve Güney Afrika ülkelerine yapılıyor." diye konuştu.

Bulut, çimento sektöründe 100 bin civarında doğrudan çalışan bulunduğunu bu rakamın da gelecek yıllarda artacağını söyledi.

"Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu"

Çimento sektörünün çok hızlı büyüdüğünü belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kişi başı çimento tüketimi 850-900 kilogram civarında. Bu rakamın bin 100-bin 200 kilogram seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. 2025 yılına kadar yatırım yapmamıza gerek yok. Kentsel dönüşüm bu sektörün dinamosu. Sonuçta tüketime etki eden bir faktör. Kentsel dönüşümü destekliyoruz. Deprem etkisini minimize edeceği ve daha güvenli yapılar inşa edileceği için önemli buluyoruz. Bunun yaygınlaşmasını teşvik ediyoruz."

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği olarak toplumun faydasına olacak 3-4 konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Bulut, yaptıkları projelerin uygulanması amacıyla birçok kurum ve kuruluşla görüştüklerini ifade etti.

“Beton bariyerlerle kazalar yüzde 20 azaltılabilir”

Trafik yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için bölünmüş yollarda beton bariyer uygulaması yaptıklarının dile getiren Bulut, "Beton bariyerlerin uygulanması İngiltere ve İrlanda'da zorunlu. Bu uygulamayı yaparak kazalar yüzde 20 azaltılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu konu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı
Türk zırhlısı Yörük saha performansını göstermeye başladı
O polisler açığa alındı
O polisler açığa alındı
Bakan Varank duyurdu! Son testler başarıyla gerçekleşti...
Bakan Varank duyurdu! Son testler başarıyla gerçekleşti...
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Gaziantep'te Çıkan Yangın Sonrası 250 Bin Lira Değerindeki Yem Kül Oldu
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Yargıtayın Berberoğlu Kararı Sonrası Yargılanmaları Süren 66 Milletvekili Diken Üstünde
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Ceceli'den Eski Eşi Sinem Gedik'i Savcılığa Verdi
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Filistinli gruplardan milli birlik çağrısı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 21. devriye görevini tamamladı
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki
Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü
Sancaktepe'de Bir İlkokulun Duvarı Çöktü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim