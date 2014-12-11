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Dünyanın En İyi Projesi Seçildi

DAP Yapı’nın İstMarina projesi, Dünya’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden birini aldı

Dünyanın En İyi Projesi Seçildi

DAP Yapı’nın İstMarina projesi, Dünya’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden birini aldı

11 Aralık 2014 Perşembe 18:53
Dünyanın En İyi Projesi Seçildi
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Dünyanın En İyi Projesi Seçildi
DAP Yapı’nın İstMarina projesi, Dünya’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden birini aldı


DAP Yapı’nın, TOKİ iştiraki emlak konut GYO A.Ş. iş birliği ile Anadolu yakasının en hızlı gelişen ve yıldızı parlayan bölgesi Kartal sahilinde gerçekleştirdiği İstMarina, Türkiye ve komşu ülkelerden ödüle layık görülen tek proje olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gayrimenkul sektöründe benzersiz mimari projelere imza atan DAP Yapı, birbiri ardına aldığı uluslararası ödüllerle başarılarını tescillendirirken, Türkiye’nin inşaat sektöründeki gururu olmaya devam ediyor.

DAP Yapı, İstanbul’a kazandırdığı İstMarina projesi ile Londra’da gerçekleştirilen European Property Awards’de “Avrupa’nın En İyi Projesi” seçilirken, 8 farklı proje ile 15 dalda ödül kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştı.

“Avrupa’nın En İyi Projesi” ödülü ile Dubai’de düzenlenen International Property Awards’e iştirak eden İstMarina, burada da tartışmasız bir şekilde dünyanın beğenisini kazanıp, Asya, Afrika, Birleşik Krallık, Amerika ve Arap ülkelerinin ödüllü projelerini geride bırakarak, “2014-2015 Yapı Geliştirme” kategorisinde Dünya’nın En İyi Projesi ödülüne layık görüldü. İş ve yaşam projeleriyle de İstanbul’un farklı bölgelerinde geleceğin projelerini geliştiren DAP Yapı, Türkiye’den ödül alan tek firma oldu.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:” Bu ödülü sadece şirketimiz adına değil aynı zamanda ülkemiz adına aldık”

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ödül ile ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizi uluslararası arenada bu şekilde temsil etmek bizim için gurur verici. İstMarina için yıllarca çalıştık, araştırma yaptık. Çalışmalarımızın karşılığını önce Londra’dan akabinde Dubai’den aldığımız uluslararası ödüller ile taçlandırdık. Türkiye’den ödüle layık görülen tek proje İstMarina oldu. Bu ödülü sadece şirketimiz adına değil aynı zamanda ülkemiz adına aldık. Bize desteğini esirgemeyen TOKİ Başkanı M. Ergün Turan ve kurumuna, Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum ve kurumuna, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş ve ekibine, Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’e, çalışanlarımıza ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve hayallerimize ortak olan tüm müşterilerimizle ödülümüzü paylaşıyor, şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’un en gözde ve yükselen bölgelerinde hem iş hem de konut projelerimizle ülkemize değer kattık. Geleceğin projelerini üretmeye ve ülkemizi bu alanda temsil etmeye devam edeceğiz. Bu ödül ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı.”

Dünya çapında kazanılan ödüllerin uzun süren detaylı çalışmalarını ve hayallerinin birer ürünü olduğunu belirten Ziya Yılmaz, “Biz sadece ülkemize ve şehrimize değer katacak proje geliştirmiyor geleceğin yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Çağın en yeni teknolojisini ve en iyi malzemesini kullanıyoruz. Bu sebeplerden dolayı tüm projelerimiz rekor prim yapıyor, Avrupa’dan ve Dünyadan ödüller kazanıyor” dedi.  

Son Güncelleme: 11.12.2014 18:55
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Dünyanın En İyi Projesi Seçildi DAP Yapı’nın İstMarina ProjesiDünya’nın En önemli Gayrimenkul ödüllerinden Birini Aldı
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