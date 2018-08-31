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Dünyanın en hızlı 'drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarışacak

Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda İstanbul Yeni Havalimanı 20-23 Eylül’de, Teknofest İstanbul ile World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en hızlı 'drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarışacak

Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda İstanbul Yeni Havalimanı 20-23 Eylül’de, Teknofest İstanbul ile World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:39
Dünyanın en hızlı 'drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarışacak

Milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda İstanbul Yeni Havalimanı 20-23 Eylül’de, Teknofest İstanbul ile World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) ev sahipliği yapacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beraber 20-23 Eylül'de düzenleyeceği Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Dünya Drone Kupası'na da sahne olacak.

Organizasyona 25 ülkeden 64 sporcu katılacak

Anadolu Ajansı'nın iletişim destekçisi olduğu Teknofest İstanbul bünyesinde yapılacak Dünya Drone Kupası organizasyonuna 25’ten fazla ülkeden toplam 64 sporcu katılacak.

Dünyada ilk defa en fazla ülkenin katıldığı yarışma rekorunu kıracak olan WDC, 250 kilometre hıza ulaşabilen drone'lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışması 

Türkiye Teknoloji Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü organizasyonunda meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı drone'lar ile mücadele edecekler.

Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 25 ülkeden 64 sporcu katılacak.

Festivale katılım ücretsiz olacak

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak.

Katılımın ücretsiz olduğu festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Festival, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul’un teknoloji yarışmaları Aselsan, AA, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.

Festivalin diğer paydaşları arasında Anadolu Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

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