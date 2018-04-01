DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKLAVASI ÖDÜLÜ TÜRKİYE'NİN

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırılması, Kahramanmaraş'ta tatlı yapımıyla anlatıldı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, yönetim kurulu üyeleri Atilla ve Erdal Kanbur ile Gaziantep-Kahramanmaraş karayolundaki tesislerde gazetecilerle bir araya geldi.

Mehmet Kanbur, Ankara'da rekor denemesindeki tatlının küçüğünü yapmak için tezgahın başına geçti. Açtığı yufkalarla cevizli baklava yapan Kanbur, hazırladığı tatlıdan gazetecilere de ikram etti.

Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları ödülü hep beraber Kahramanmaraş ile paylaşmak istediklerini belirtti.

Türk baklavasını dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Kanbur, "Burada bir Gaziantep ve Kahramanmaraş değil, istedik ki bir dünya baklavası yapalım. Milli bir tatlı haline getirmek istedik." dedi.

Dünya coğrafyasında Osmanlı'dan bu yana baklavanın ayrı bir yerinin bulunduğuna dikkati çeken Kanbur, şöyle devam etti:

"Eskiden baklava alayına kadar kurulmuştur. Baklavanın bizim için ayrı bir yeri var çünkü doğumdan ölüme kadar, nişandır, düğündür, özel günlerdir hep baklava yenir. Bunun için gayemiz milli baklavamızı dünyaya tanıtmaktır. Onu da başardık. 515 kiloluk ağırlıkla bir dünya rekoru kırdık. Bu kırmış olduğumuz rekor sadece Mado'nun, Kahramanmaraş'ın değil Türkiye'nindir. Başkentte rekor denemesini yapmamızın gayesi ise Türkiye'nin başkentinde bir Türk baklavasını dünyaya anlatmaktı, başarıyla da yaptık. 513 kilogram ağırlığı olan tatlıyı, 14 kişilik ekiple 6 aylık ön çalışmayla gerçekleştirdik."

Mado'nun bir Kahramanmaraş markası olduğuna işaret eden Kanbur, baklavayı da cevizle yaptığını anlattı.

Cevizin Kahramanmaraş'ta güzel bir yeri olduğunu, bunun için de cevizli baklava yaptıklarını ifade eden Kanbur, "İnşallah sağ olduğumuz sürece rekorlar da gelecek ancak biz rekorlarla gayemiz insanlara model olmaktır. Herkes yaptığı bir işte rekor kırsın. Biz insanlara bir model olalım istedik. Herkes ne yaparsa yapsın ama model olsun ve rekor kırsın. Baklavanın ve mutfağın doğum yeri buralardır. Zaten Osmanlı'nın hakim olduğu bütün bölgelerde tatlı var." diye konuştu.

MADO Yönetim Kurulu üyesi Atilla Kanbur ise Türkiye'de dünyanın en büyük baklavasını yaparken il belirtmediklerini çünkü bu tatlının Türkiye'nin olduğunu, ayrıca bu rekor denemesinin de kendileri için ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

15-20 gün içerisinde başka rekorlar bulunduğunu vurgulayan Kanbur, özellikle Kahramanmaraş'a özgü bir ödüllerinin daha olacağını kaydetti.