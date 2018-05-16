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Dünyada Her 10 Kişinin 3'ü Hipertansiyon Hastası!

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, istatistiklere göre, tüm dünyada her 10 kişiden 3'ünün hipertansiyon hastası, küresel olarak yaklaşık 1,8 milyar insanın hipertansiyondan muzdarip ve bu hastaların yüzde 50'sinin tamamen durumlarından habersiz olduğunu duyurdu. 

Dünyada Her 10 Kişinin 3'ü Hipertansiyon Hastası!

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, istatistiklere göre, tüm dünyada her 10 kişiden 3'ünün hipertansiyon hastası, küresel olarak yaklaşık 1,8 milyar insanın hipertansiyondan muzdarip ve bu hastaların yüzde 50'sinin tamamen durumlarından habersiz olduğunu duyurdu. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Dünyada Her 10 Kişinin 3'ü Hipertansiyon Hastası!

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, istatistiklere göre, tüm dünyada her 10 kişiden 3'ünün hipertansiyon hastası, küresel olarak yaklaşık 1,8 milyar insanın hipertansiyondan muzdarip ve bu hastaların yüzde 50'sinin tamamen durumlarından habersiz olduğunu duyurdu. 

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 17 Mayıs 2006'da, tüm dünyada aynı anda ilan edilen ve her yıl farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla hastalığa dikkati çekiyor.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, belirgin semptom göstermediği için "sessiz katil" olarak adlandırılan hipertansiyona ilişkin bilgilere yer verildi.

İstatistiklere göre, tüm dünyada her 10 kişiden 3'ünün hipertansiyon hastası, küresel olarak yaklaşık 1,8 milyar insanın hipertansiyondan muzdarip ve bu hastaların yüzde 50'sinin tamamen durumlarından habersiz olduğu belirtilen açıklamada, bazılarının ise durumlarının farkında olmalarına rağmen kan basıncının kontrolü için herhangi bir tıbbi tedavi almadığı kaydedildi. 

Açıklamada, hastalığa ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hipertansiyon, yüksek tansiyon olarak adlandırılan ve arteryel kan basıncının normal seviyeden (120/80 mmHg) yüksek seviyeye yükseldiği bir durumdur. Halen tartışılan kılavuz bilgileri olsa da 140/90 mmHg’nın üzerindeki değerler hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır. Hipertansiyon, belirgin semptom göstermediği için sessiz katil olarak adlandırılan tıbbi bir durumdur. Ancak şiddetli hipertansiyon baş ağrısı, uykusuzluk, çarpıntı, bulanık görme, yorgunluk, baş dönmesi, kulaklarda çınlama, solunum zorluğu, düzensiz kalp atışı gibi bazı belirtiler gösterir. Hipertansiyonun, primer veya esansiyel hipertansiyon ve sekonder hipertansiyon olmak üzere iki farklı tipi vardır. Primer hipertansiyon, daha sık görülen tip olmasına rağmen nedenleri bilinmemektedir. Sekonder hipertansiyonun nedenleri ise böbrek hasarı, adrenal bez aşırı aktivitesi, uyku-apnesendromu, tümörler, tiroid bezi disfonksiyonu, aort koarktasyonu, hamilelikle ilgili durumlar, aşırı veya yanlış ilaçlar, alkollü içecekler, kötü yiyecekler ve benzeridir.  

Genetik bir hastalık olan hipertansiyonda, anne-babasında hipertansiyon olan kişilerin bu hastalığa yakalanma olasılığı da yüksektir. Yine şişmanlık, sigara, egzersiz eksikliği, aşırı alkol tüketimi, doğum kontrol haplarının kullanımı da hipertansiyona yol açabilir. Hipertansiyon başta ateroskleroz olmak üzere beyin kanaması, inme, kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, göz hasarı gibi komplikasyonlara sebep olur."

Hipertansiyondan korunmak için yaşam tarzı değişikliğinin en önemli konu olduğu vurgulanan açıklamada, sigara ve alkolden uzak durulması, 1,5 ila 2,5 g arasında düşük sodyum, az yağlı ve yüksek lifli diyet alımı yapılması, meyve ve yeşil sebzelerin beslenmeye eklenmesi, uygun fiziksel egzersiz yapılması, sedanter yaşamdan ve stresten uzak durmak gerektiği belirtildi. 

Son Güncelleme: 16.05.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
DünyaTansiyonHastası3.
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