Dünyada 200 Binde Bir Görülüyor… Ankara’da Doğdular



200 binde bir görülen yapışık ikizlerin doğumu, Ankara'da 5 kişilik sezaryen ekibi gerçekleştirdi. Göğüs kafeslerinden ve karınlarından birleşik olarak doğan ikizlerin tek karaciğeri kullandığı anlaşıldı. Doğumu gerçekleştiren doktor, Akbulut bebeklerin ve annenin sağlıklı olduklarını belirtirken, ikizleri ayırıp ayırmayacaklarını da açıkladı.Diyarbakırlı ailenin siyam ikizi bebekleri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Merih Bayram, sabah saatlerinde siyam (yapışık) ikiz olarak dünyaya gelen Akbulut bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.Diyarbakır Devlet Hastanesinden sevkle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran 37 yaşındaki Necla Akbulut, 9'uncu doğumunda siyam ikizleri dünyaya getirdi. Akbulut'un doğumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5 kişilik sezaryen ekibi ile geçekleşti. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Merih Bayram, sabah saatlerinde 4 kilo 70 gram ağırlındaki siyam ikizlerinin doğumunu yaptırdı.Prof. Dr. Bayram, sezaryenle gerçekleştirilen doğumun hemen ardından şu bilgileri verdi:“Doğumumuz çok başarılı geçti. Dünya üzerinde 140 binde 1 ya da 200 bin canlı doğumda bir görülen bir problem bu. Doğumsal olarak stig döllendikten sonraki evrenin gecikmeli olarak bölünmenin meydana gelmesiyle karşımıza çıkan bir olay. Dünyada ilk siyam ikizleri olarak tespit edildi ve belli bir yaşa kadar birleşke yerlerine göre canlılıkları söz konusu oldu ama bu birleştiği yerler problemli olduğu zaman çok fazla yaşamla bağdaşmayan durumlar bunlar. Bizim şu anda doğumunu yaptırdığımız gebelikte de bebekler, göğüs kafesi ve karından birleşikler, ortak kullandıkları tek organ karaciğer, onun dışındaki bütün organları çift görünüyor. O yüzden de bundan sonra doğum sonrasındaki periyotta yapılan değerlendirmeler sonucunda ayrılmaları konusunda nasıl bir yol izlenecek bu belirlenecek. Şu anda canlılar, canlandırma aşamalarındaki cevapları gayet iyi. Erken doğdular, 34 haftada doğdular, anne eyleme girdi çünkü. Biraz daha bekleseydik belki bebekler açısından daha iyi olabilirdi ama hem ikiz olması hem 34 haftayı bulması biraz haftanın bu şekilde sonlamasıyla bebeklerin doğurtulması sonucu oluştu. Şu anda hem anne hem bebekler gayet iyi durumdalar. Anne açısından sağlık durumunda bir problem yok ancak bebekler için bundan sonraki dönemde ortama göre verecekleri cevaba uyumları nasıl olacak bunları yeni doğan ekibi söyleyecek, onların takibine girecek artık, umarız yaşarlar ya da bölünürlerse iki ayrı birey olarak karşımıza çıkabilir. Dünya üzerinde çok fazla bu tip anomalilerde kız çocuk aslında belirleniyor ama bu bebeklerin her ikisi de erkek çünkü tek yumurta ikizi bunlar ama ayrılma aşamalarındaki gecikme bu şekilde birleşik doğmalarına sebep oluyor. Bebeklerin erken doğma, prematürite olmalarından dolayı bir takım riskleri var tabii ki onunla ilgili sonuçları bekleyeceğiz.”Prof. Dr. Bayram, Akbulut bebeklerin bir süre kuvözde duracaklarını belirtti.Prof. Dr. Bayram, doğum ekibinin 5 kişilik ekip olduğunu ifade ederek, “Genel anestezi aldığı için çok kısa sürede, bebeklerin etkilenmemeleri açısından olabildiğince kısa sürede doğurtmamız gerekiyor, burada da herhalde dakikayı bulmadı saniyeler içerisinde sanıyorum doğdu. Benim bunca yıllık hekimlik yaşamımda doğurttuğum ilk vaka çünkü genellikle bunlar birleşke yerlerine göre yaşamla bağdaşıp bağdaşmaması söz konusu oluyor. Örneğin kafadan birleşim olabilir, tüm vücut birleşebilir, sırttan birleşebilir, çok değişik olgular var, bunlar da yaşamla bağdaşmadıklarından erken tanı konduğunda bunlara terminasyon önerilebilir o yüzden de birçoğu da belki bu şekilde şu hale gelmiyor. Bu hastamız takipsiz hasta, Diyarbakır'dan geldi bize, geldiğinde zaten bayağı yol katetmişti o yüzden de biz doğurtmayı yeğledik, aile ile paylaştık, annenin 9'uncu gebeliği tabii annenin de bu kadar çok sayısal doğum öyküsü olması da anne açısından biraz risk taşıyor” şeklinde konuştu.