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Girne'de fuhuş operasyonu
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Düğün dönüşü facia...

Bursa’da düğününden dönenleri taşıyan otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Düğün dönüşü facia...

Bursa’da düğününden dönenleri taşıyan otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:02
Düğün dönüşü facia...

Düğün dönüşü facia

Bursa’da düğününden dönenleri taşıyan otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Bursa-Orhaneli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğününden dönen 6 kişinin içinde bulunduğu 16 ACZ 07 plakalı araca bir tır çarptı. 

Feci kazada otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Koçan, Recep Altın ve İsmail Acar hayatını kaybetti, 3 şahıs da ağır yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Paniğe kapılan tır şoförü ise olay yerinden kaçtı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bursa’Kaza
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