Düğün dönüşü facia

Bursa’da düğününden dönenleri taşıyan otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Bursa-Orhaneli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının düğününden dönen 6 kişinin içinde bulunduğu 16 ACZ 07 plakalı araca bir tır çarptı.



Feci kazada otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Koçan, Recep Altın ve İsmail Acar hayatını kaybetti, 3 şahıs da ağır yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Paniğe kapılan tır şoförü ise olay yerinden kaçtı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.