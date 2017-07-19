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19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:39

DSP Genel Başkanı Aksakal: "Yunanistan, Kıbrıs Sorununun Çözümü Şöyle Dursun, Ege'deki Adalarımızın İşgaliyle De Kıbrıs Sorununun Düğümlenmesine Sebep Olmaktadır"

DSP Genel Başkanı Aksakal: 'Yunanistan, Kıbrıs Sorununun Çözümü Şöyle Dursun, Ege'deki Adalarımızın İşgaliyle De Kıbrıs Sorununun Düğümlenmesine Sebep Olmaktadır'
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yunanistan, Kıbrıs sorununun çözümü şöyle dursun, Ege'deki adalarımızın işgaliyle de Kıbrıs sorununun düğümlenmesine sebep olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Kıbrıs adasının barış iklimine kavuşturulmasının üzerinden 43 yıl geçtiğini belirterek, "İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmak, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek" için yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, bir yandan da adada iki toplumun varlığını tescillediğini ifade etti.

Merhum  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eski Başbakan ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i de anan Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983'te bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 34 yıldır sürdürdüğü barışçı diyaloglardan etkili bir sonuca ulaşamamıştır. Yunanistan, Kıbrıs sorununun çözümü şöyle dursun, Ege'deki adalarımızın işgaliyle de Kıbrıs sorununun düğümlenmesine sebep olmaktadır."

"Bugün DSP olarak, KKTC yöneticilerinin geçmişlerini unutmayan, ahde vefa duygusunu ayaklar altına almayan, milli kimliğimizi Rumların inayetine teslim etmeyen bir anlayış temelinde özgün davalarını sahiplenmeleri en önemli beklentimizdir" ifadesine yer veren Aksakal, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'ye düşen misyon ise, çözümsüzlüğün tarafı olmayı ısrarla sürdüren Rum ve Yunan stratejilerine karşı Ege'deki adalarımızın işgaline bir son verilmesi ve uluslararası arenada KKTC'nin tanınması sürecini başlatarak bu konuları gündemimizden çıkarmak olmalıdır. Yeniden DSP iktidarına kadar bu gerçekleşmezse, Ege'nin mavi sularına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na bir kez de destan yazmaktan çekinmeyeceğimiz bilinmelidir."


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