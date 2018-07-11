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Dr. Öz'den “Anadolu Yemekleri Tüketin“ Önerisi

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, sağlıklı yaşam için Anadolu yemekleri tüketilmesini önerdi. 

Dr. Öz'den “Anadolu Yemekleri Tüketin“ Önerisi

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, sağlıklı yaşam için Anadolu yemekleri tüketilmesini önerdi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Dr. Öz'den “Anadolu Yemekleri Tüketin“ Önerisi

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, sağlıklı yaşam için Anadolu yemekleri tüketilmesini önerdi. 

Dr. Öz, gastronomi kenti Gaziantep'te yediği öğle yemeğinin ardından, AA muhabirine sağlıklı yaşama ilişkin ipuçları verdi. 

Anadolu yemeklerinde sıkça kullanılan baharatların sağlığa etkisinin önemli olduğunu ifade eden Öz, "Baharatın ette kullanılması çok sağlıklı. Baharatlı yemekler de çok sağlıklı. Aslında atalarımızın yedikleri çok sağlıklıydı ama baharatın burada ayrı bir yeri oluyor. Anadolu yemeklerinde de baharat sıklıkla kullanılır. Bu da gösteriyor ki Anadolu yemekleri sağlığa yararlı. Anadolu yemeklerinde kalori düşük, neredeyse sıfır, lezzeti ise yüksek. Lezzeti yüksek olduğu için de ağız, ilave yiyecek aramıyor." diye konuştu.  

Öz, Anadolu yemeklerinde tarçın, kekik gibi baharatlar kullanılmasının, lezzetle beraber sağlığa da olumlu etkileri olduğuna işaret ederek, bu yemeklerin bir başka özelliğinin de hep birlikte ailece tüketilmesi olduğunu kaydetti. 

"Anadolu yemeklerine biraz da aşk koyuyorsunuz, lezzetin de bir kısmı buradan çıkıyor." diyen Öz, şöyle devam etti:

"Anadolu yemeklerinin bir özelliği daha var. Anadolu yemeklerini aile olarak hep birlikte yersiniz. Bilgisayarla, telefonla uğraşmadan, insanlar birbirinin gözünün içine bakarak yemek yer. Bu da insanı daha mutlu eder ve sağlıklı olma oranını yükseltir. Anadolu yemeklerindeki ürünler topraktan çıktığı gibi sofraya gelir. Evet, Anadolu yemeklerinde bazı yağlar yüksektir, bu da bazı sağlık sorunları olanlar için sorun teşkil edebilir ama yemeklerde sebze, meyve gibi ürünler de olduğundan sağlığa zararları minimuma iner."

"BİRAZ DA HAREKET EDERSEK SIKINTI OLMAZ"

Öz, Anadolu'da her yemeğin yanında soğan, nane, tere gibi sebzelerin tüketildiğine dikkati çekerek, "Mesela lokantalara bakın, et sipariş edilir ama yanında, soğan, nane, domates ikram edilir. Yanında baharatlı olan çiğ köfte olur. O yüzden yemekler sağlıklıdır." dedi. 

Atalarının büyük kısmının bu yemekleri yiyerek, sıkıntı çekmeden yaşadıklarını anlatan Öz, "Bu yemekleri yersek ve buna ilave olarak biraz da hareket edersek sıkıntı olmaz. Zaten Anadolu insanı da çalışkandır. İnsanlar gün boyunca hareket ederek çalışırlar. Bunlar da zaten sağlıklı yaşamın sırrıdır." ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 15:00
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