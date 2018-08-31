Merkez Bankası Döviz Kurları
|Merkez Bankası Döviz Kurları
|Döviz Kuru
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|Dolar
|6.4063
|6.4178
|6.4018
|6.4274
|Euro
|7.4735
|7.4869
|7.4682
|7.4982
|Sterlin
|8.2341
|8.2770
|8.2283
|8.2894
|Frank
|6.5425
|6.5845
|6.5327
|6.5944
|İsveç Kronu
|0.69537
|0.70257
|0.69489
|0.70419
|Riyal
|1.7082
|1.7112
|1.6953
|1.7241
|Avustralya Doları
|4.6673
|4.6977
|4.6458
|4.7259
|Danimarka Kronu
|1.0006
|1.0055
|0.99991
|1.0078
|Kanada Doları
|4.9461
|4.9684
|4.9278
|4.9872
|Kuveyt Dinarı
|21.0337
|21.3090
|20.7182
|21.6286
|Norveç Kronu
|0.76361
|0.76874
|0.76307
|0.77051
|100 Japon Yeni
|5.7461
|5.7842
|5.7248
|5.8061
|Bulgar Leva
|3.7995
|3.8492
|Rumen Leyi
|1.5996
|1.6206
|Ruble
|0.09359
|0.09482
|100 İran Riyali
|0.01517
|0.01537
|Çin Yuanı
|0.93336
|0.94557
|Pakistan Rupisi
|0.05176
|0.05243