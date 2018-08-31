banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92694
ALTIN
254.589
DOLAR
6.5509
STERLİN
8.4428
EURO
7.6480
Fellahoğlu’na 6 yıl hapis
FELLAHOĞLU’NA 6 YIL HAPİS
Gözler polise çevrildi
GÖZLER POLİSE ÇEVRİLDİ
Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü…
Yarın 1 Eylül Dünya Barış...
Arıklı; “Türkiyeye Hangi Yüzle Gideceksiniz?”
Son Dakika
Arıklı'dan sert tepkiler...
banner282
Flaş Haber
Gözler polise çevrildi
Kapat

Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları

31 Ağustos 2018 Cuma 08:51
Döviz Kurları

Merkez Bankası Döviz Kurları


TCMB Döviz

Merkez Bankası Döviz Kurları
Döviz Kuru Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış
Dolar 6.4063 6.4178 6.4018 6.4274
Euro 7.4735 7.4869 7.4682 7.4982
Sterlin 8.2341 8.2770 8.2283 8.2894
Frank 6.5425 6.5845 6.5327 6.5944
İsveç Kronu 0.69537 0.70257 0.69489 0.70419
Riyal 1.7082 1.7112 1.6953 1.7241
Avustralya Doları 4.6673 4.6977 4.6458 4.7259
Danimarka Kronu 1.0006 1.0055 0.99991 1.0078
Kanada Doları 4.9461 4.9684 4.9278 4.9872
Kuveyt Dinarı 21.0337 21.3090 20.7182 21.6286
Norveç Kronu 0.76361 0.76874 0.76307 0.77051
100 Japon Yeni 5.7461 5.7842 5.7248 5.8061
Bulgar Leva 3.7995 3.8492
Rumen Leyi 1.5996 1.6206
Ruble 0.09359 0.09482
100 İran Riyali 0.01517 0.01537
Çin Yuanı 0.93336 0.94557
Pakistan Rupisi 0.05176 0.05243

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de Döviz Mevduatlarına Vergi Artırıldı
Türkiye’de Döviz Mevduatlarına Vergi Artırıldı
Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı
Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı
Son dakika: Batman’da sıcak çatışma! İki askerimiz şehit oldu
Son dakika: Batman’da sıcak çatışma! İki askerimiz şehit oldu
Hava Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu!
Hava Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu!
Türkiye’de Mevduat Getirisine Vergi Düzenlemesi...
Türkiye’de Mevduat Getirisine Vergi Düzenlemesi...
YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
Gelinin kardeşi, düğünde maganda kurşunuyla can verdi
Juventus'un Başkanı ve eşi Bodrum'da
Juventus'un Başkanı ve eşi Bodrum'da
Dünyanın en hızlı 'drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarışacak
Dünyanın en hızlı 'drone'ları İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarışacak
Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim