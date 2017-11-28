DOSTLARI TEK TEK SİLDİ!

Nur Yerlitaş’ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş’ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.
Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın da yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ın hesabını takipten çıkardı.
Nur Yerlitaş’ı eleştiren Tuğba Ekinci, “Bu işin peşini bırakmayacağım. O bu camiadan silinecek” demişti. Tuğba Ekinci dünİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Nur Yerlitaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Ekinci savcılığa sunduğu dilekçede, Nur Yerlitaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında gayet ukala ve aşağılayıcı bir tavırla şehitler hakkındaki sözleri sarf ettiğini belirtti.
Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş’ı sosyal medya hesabından sildi.