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Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle istediği sehir hastaneleri pek fazla rağbet görmedi.Daha açılmadan bütün uzman Doktorlar istifa ettiler.Manisa ve diğer illerde yakında hizmete girecek olan Şehir Hastanelerinde büyük şok yaşandı...

Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle istediği sehir hastaneleri pek fazla rağbet görmedi.Daha açılmadan bütün uzman Doktorlar istifa ettiler.Manisa ve diğer illerde yakında hizmete girecek olan Şehir Hastanelerinde büyük şok yaşandı...

22 Temmuz 2018 Pazar 21:14
Döner Sermayeden Döner Alamayan Doktorlar İstifa ettiler...

Şehir Hastanelerinden Uzman Doktorlar Neden İstifa Ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle istediği sehir hastaneleri pek fazla rağbet görmedi.Daha açılmadan bütün uzman Doktorlar istifa ettiler.Manisa ve diğer illerde yakında hizmete girecek olan Şehir Hastanelerinde büyük şok yaşandı...

Manisa'da bütün uzman Doktorlar Şehir Hastanesinde çalışmak istemiyorlar ve bütün uzman Doktorlar özel Hastanelere girmeye başladılar.Kamu ve özel sektör ortaklığı ile yapılan bu hastaneler yap işlet devret olarak hizmet verdiği için Devlet hastanelerinde döner alan doktorlar şehir hastanesinde döner alamacağı için yaklaşık 12 ye yakın uzman Doktor görevinden istifa edip Sekiz eylül gibi özel hastanelere işe başladılar.Böyle giderse şehir hastanelerinde hasta ve doktor sorunları başlacağı belirlendi.

BÖYLE GİDERSE ŞEHİR HASTANELERİNE UZMAN DOKTOR BULMAK ZOR OLACAK

Manisa'da çok sayıda uzman doktor görevinden istifa ettiler.Nedeni ise yeni açılacak olan şehir hastanelerinin doktorlara döner vermemesi öne sürüldü.Döner sermayeden her ay belli bir aylık alan sağlık personeli ve doktorlar kesinti olmasın diye tatile bile çıkmadıkları görüldü.Tek avantajımız döner sermaye diyen uzman doktorlar bizede döner verilsin bizde şehir hastanelerinde çalışalım dediler.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ

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