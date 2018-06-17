Domuzlar 'pitbull'a saldırdı!
Hasdal Kışlası yakınlarında yaban domuzlarının saldırısına uğrayan pitbull, askerler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Birliğe bağlı askerler, yaban domuz sürüsünün saldırısına maruz kalarak bacak ve karnından yaralanan pitbull cinsi köpeği buldu.
4 asker tarafından araçtan indirilen pitbull sedyeye konuldu. Yaralarına dikiş atılan pitbull köpeğinin tedavi ettirildikten sonra askeri birliğe götürülerek tam iyileşinceye kadar bakılacağı ifade edildi. Köpeğin sahipleri tarafından terk edildiği değerlendiriliyor.