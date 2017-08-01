Dolu Fırtınasında Faciayı Önleyen Pilot Paylaşılamıyor

Geçtiğimiz hafta İstanbul’u felç eden dolu ve sağanak sırasında İstanbul-Ercan seferini yapan yolcu uçağını acil olarak piste indiren Alexander Akopov, kendinden söz etmeyi hala başarıyor.Burnu ve kokpit camı ağır hasar gören uçağın pilotu neredeyse görmeden uçağı yere indirmeyi başarmış ve hem Türkiye hem de Ukrayna basınında gündem olmuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko, Twitter üzerinden “Bütün dünya bir Ukraynalıyı alkışlıyor” yazmıştı. Fakat Akopov’un 2015’ten beri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullandığının fark edilmesi üzerine Ukrayna’da büyük tepki çekmişti.Bu gelişme üzerine Rus yetkililer bugün bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Alexander, yaptığınız politika dışı bir şey, sizi profesyonelliğinizden ötürü kutlarız. Ülkenizde hala eleştiriliyorsanız sizi ağırlamaktan memnun oluruz” ifadesini kullandı.