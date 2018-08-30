Doların hareketi hız kazandı, 1 dolar kaç lira oldu? İşte 30 Ağustos tarihli dolarda son durum…

Dolar hareketine devam ediyor, dolar kaç lira olu sorusu merak ediliyor. Yurt içi piyasaların 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olduğu bugün, dolar ve euro'da sert bir yükseliş görülüyor. Dolar/TL 6.63'ü, Euro/TL ise 7.75'i aştı.

Piyasalar kapalı olmasına rağmen döviz hareketliliği sürüyor. Dolarda son durum birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Dolar/TL, bu sabah 6.50’in üzerinde işlem görüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dolayı piyasalar bugün kapalı. Yurt dışı izlenecek.

Dolar güne yükselişle başladı. Dün TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söylemişti. Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekmişti. İşte bu atmosferde kur hareketleri aşağıdaki gibi gerçekleşiyor:

30 AĞU

12:20

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 6.6300/6.6347'den Euro/TL 7.7620/7.7715'den işlem görüyor.

Bank of America Merrill Lynch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini'nin bir kısmını satabileceklerini ifade etti.