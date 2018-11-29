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Dolar Son 4 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

İstanbul, 29 Kasım 18 : Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,14 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar Son 4 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

İstanbul, 29 Kasım 18 : Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,14 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Dolar Son 4 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

İstanbul, 29 Kasım 18 : Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,14 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Fed Başkanı Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı.
Powell\'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, "Fed\'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği" şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Bugüne de azalışla başlayan dolar/TL, 5,14 Ağustos\'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, Powell\'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL\'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi\'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL\'de 5,20 desteğinin kırılmaasının ardından sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40\'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA/FG)
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