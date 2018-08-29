Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…

Dolar ve euro kurunda son dakika durumları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren Dolar/TL, bu sabah 6,25 seviyesinde güne başlamıştı dolar/TL daha sonra 6.50'ye kadar yaklaştı.

Dolar güne yükselişle başladı ve dolar hakkında detaylar merakla araştırılıyor. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM’ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Moody’s, Türkiye’nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekti.

29 AĞU

14:03

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 6.4507/6.4517'den Euro/TL 7.5264/7.5293'ten işlem görüyor.

Bank of America Merrill Lynch, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini’nin bir kısmını satabileceklerini bildirdi.

Fed’in 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerindeki FOMC toplantıları sırasında gerçekleştirilen iskonto faizi toplantısının dün yayınlanan tutanakları, 12 bölgesel Fed’den ikisinin faiz artırımı istediklerini ortaya koydu.

AA’nın haberine göre; ABD’de dün açıklanan dış ticaret açığının 72,2 milyar dolarla beklentileri aşmasının ardından pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi 94,4 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,15 değer kazandı. Analistler, bugün yılın 2’nci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, dün pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarının devam etmeyeceğini, endekslerin yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Avrupa tarafında Brexit endişeleri piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab’ın Brüksel’de yapacağı görüşmelerin takip edileceğini dile getiren analistler, dün açıklanan Sentix Avro Bölgesi Dağılma Endeksi’nin, İtalya, Yunanistan ve Brexit'e ilişkin endişeler nedeniyle 9,86 puana çıktığına dikkati çekti. Dün avro/dolar paritesi 1,1733 ile 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1,1680 seviyesinde dengelendi. Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,52 yükseliş kaydetti.