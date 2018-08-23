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Dolar tatilde böyle işlem görüyor

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,0750'den işlem görüyor.

Dolar tatilde böyle işlem görüyor

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,0750'den işlem görüyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:31
Dolar tatilde böyle işlem görüyor

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,0750'den işlem görüyor.

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararasıpiyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6,0750'den işlem görüyor.

Dün 6,02226 - 6,1204 aralığında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,35 düşüşle 6,0489'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, 'Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir.' uyarısı yapıldı.

ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararasıpiyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,0750'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,0310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,17 yükselişle 7,8283'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 95,36 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,21 düşüşle 1,1572 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında Almanya'da, Avro Bölgesi'nde ve ABD'de İmalat ve Hizmetler Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi. 

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