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Dolar ne kadar oldu? (24.08.2018)

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu? (24.08.2018)

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:20
Dolar ne kadar oldu? (24.08.2018)

Bayram tatilinden dolayı Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dönemde dolar/TL 6.10 seviyesinin altında işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda da sakin seyir devam ediyor.

Fed politika faizini yüzde 1,75 – 2,00 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 6.0849/6.0852'den, Euro/TL 7.0446/7.0575'den işlem görüyor.

Tutanaklarda, “Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir” uyarısı yapıldı.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle özellikle döviz piyasalarında dikkate değer hareket görüldüğü bilgisine yer verilen tutanaklarda, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticari anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere devam edeceğinin sinyalini vermesinin ise hisse fiyatlarını desteklediği aktarıldı.

Tutanaklarda, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle Çin para birimi yüende olağan dışı ve sert değer kaybı görüldüğü vurgulandı.

ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 24.08.2018 11:22
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