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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, güne 5.81 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.75 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, güne 5.81 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.75 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:27
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, güne 5.81 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.75 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyesinde bulunuyor. Piysalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla peş peşe atılan adımlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeyle piyasalardaki olumlu hava sürerken,dolar kuru güne 5.81 TL'den başladı.

Dolar gün içerisinde en düşük 5.7502 TL'yi görürken saat 09.33 itibarıyla 5.7645 TL seviyesinde bulunurken, Euro ise 6.5865 TL seviyesinde hareket ediyor.

SaatSatışAlış

ABD Doları10:095,80005,7959

Euro10:096,63156,6165

İngiliz Sterlini10:097,42667,4016

İsviçre Frangı10:095,85175,8358

Suudi Arabistan Riyali10:101,54961,5419

Pazartesi öğleden sonra başlayacak bayram döneminde piyasaların kapalı olması nedeniyle bankacılar bugünü yüksek hacimli son işlem günü olarak görürken, kur ve faizde Türkiye ABD ilişkileri takip edilmeye devam ediliyor. Ayrıca Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesi ise piyasa kapanışı sonrası bekleniyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi 
12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi 
14.30 Türkiye, TCMB ağustos ayı beklenti anketi 
17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil piyasasında ise TCMB'nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 250 baz puan civarında yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB'nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

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