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Dolar kurunda düşüş: Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Ardı ardına yapılan yeni ekonomik düzenlemeler döviz kurunda düşüş yaşanmasını sağladı.

Dolar kurunda düşüş: Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Ardı ardına yapılan yeni ekonomik düzenlemeler döviz kurunda düşüş yaşanmasını sağladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:10
Dolar kurunda düşüş: Dolar bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru Türkiye'nin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Ardı ardına yapılan yeni ekonomik düzenlemeler döviz kurunda düşüş yaşanmasını sağladı. ABD ile süren gerilimlere paralel bir önceki hafta güçlü yükselen dövizler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (MB) hamlelerinin ardından bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın yabancı yatırımcılarla görüşmesi sonrası düşüşünü sürdürdü.

Vatandaşlar son dakika ekonomik gelişmeleri merak ediyor. Hükümet ve ekonominin önde gelen kuruluşları tarafından açıklanan ekomonik hamleleler dolar ve euro kurunda düşüşü sağladı. Dolar 5.70, euro 6.50, sterlin 7.20 liraya kadar çekildi. Ardından yeniden yükseldi. Son olarak dolar alış 5,8471 satış 5,8524 TL, euro alış 6,6534 satış 6,6785 TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dört bine yakın yabancı yatırımcıyla gerçekleştirdiği tele konferansta mali disiplinden taviz verilmeyeceğine vurgu yaptı ve “Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak” dedi.

DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON DURUM

İddialı bir tasarruf programı üzerinde çalışıldığını aktaran Albayrak yapısal reformların öncelikler arasında olduğunu, Merkez Bankası´nın mali politikalarla destekleneceğini ve para politikalarının tek başına enflasyonla mücadele etmek için yeterli olmayacağını vurguladı.

Bankacılık sektörünün güçlü olduğuna dikkat çeken Albayrak, gerektiği durumda kamu bankalarının hükümet tarafından destekleneceğini ve ortaya konan ekonomik çerçevenin serbest piyasa kuralları içinde olacağını belirtti.

Güne, günlük yüzde 1.04 düşüşle  91 bin 493 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 2.52 düşüşle 87 bin 987 puana geriledi. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.0 düşüşle 96 bin 144 puana geriledi. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.66 artışla 2122.03 düzeyine yükseldi.

Öğleden sonraki işlemlerde;

– dolar en düşük 5.7013 ve en yüksek 6.0385 lirayı gördükten sonra 5.72 – 5.73 lira aralığında,

– euro en düşük 6.5005 ve en yüksek 6.8818 lirayı gördükten sonra 6.53 – 6.54 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.2666 lira ve en yüksek 7.70 lirayı gördükten sonra 7.29 – 7.30 lira aralığında işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0.26 düşüşle 96.46 düzeyine geriledi.

Euro ve dolar paritesi yüzde 0.43 artışla 1.1395 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde 1.1409 düzeyine kadar çıktı.

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