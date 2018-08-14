Dolar düşüşe geçti!

Dolar kaç TL? Euro/TL kurunda son durum ne?

Son günlerde olağanüstü dalgalanmalar gösteren dolar kurunda son durum merak ediliyor. ABD ve Türkiye arasındaki gerilimle artan Dolar ve Euro fiyatları günün başlaması ile düşüşe geçti. İşte Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum...

Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası’nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izliyordu. Bugün ise hükümetin aldığı önlemler ve ABD-Türkiye arasındaki temaslar doların yönünü aşağı çevirdi. 1 Dolar saat 20:00 itibariyle 6.3243 TL, 1 Euro ise 7.1908…

TL’de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından TCMB’nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda bugün iyimser bir havaya neden oldu.

Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 seviyesini test ettikten sonra dün 6.40-7.0 bandında dalgalanan ve bu sabah saat 0835’te 6.8604/6.9000 seviyesinde olandolar/TL gün içinde 6.4150’ye kadar geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek ve yatırımcı toplantısı düzenleyecek.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izliyordu. Bugün ise saat dolar düşüş yaşıyor. Dolar/TL 6,5247/6,5323 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 7,4179/7,4285’den işlem görüyor.

“500 BAZ PUANLIK FAİZ BEKLENTİSİ OLUŞTU”

TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, piyasadaki toparlanmayı iki temaya bağlayarak, “Türkiye’nin ekonomik sorunlarını çözebileceğine inanan uzun vadeli yatırımcılar Lehman krizindeki dip seviyelere küresel bazda dönen tek endeks olan BIST-100’de alım yapmaya başladılar. Son işlemde dolar bazında dünkü düşük seviyeden yüzde 16 yukarıdayız. Lehman dip seviyesinden gelen alımları psikolojik bazda çok önemsiyorum çünkü BIST yatırımcılarının yarısından fazlası dolar/euro bazlı fonlar” dedi.

Ökte, kurun seviyesi ve enflasyon beklentilerinde yaşanması muhtemel kötüleşmeyle, TCMB’den en az 500 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin oluşmaya başladığına dikkat çekerek, “TCMB’nin likidite operasyonları ya da zorunlu karşılık, ROM gibi enstrümanlarla destek veriyor olmasının kurda yeterli etkiyi yapmaması, faiz artırım beklentilerini yükseltiyor. Öte yandan Bakan Albayrak’ın yatırımcılarla yapacağı Perşembe günü yapacağı telekonferansında kurdaki gevşemede etkili olduğuna inanıyorum. Bu telekonferansta önemli ve yeni konuların masaya konacağı düşüncesindeyim, yoksa böyle bir girişim olmazdı” dedi.