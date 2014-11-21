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Doğuma Giren Kadını Dövüp Hakaret Ettiler!

Doğumhanede hemşire ve doktorlar tarafından hakaret işitip tokat yiyen kadın dava açtı.

Doğuma Giren Kadını Dövüp Hakaret Ettiler!

Doğumhanede hemşire ve doktorlar tarafından hakaret işitip tokat yiyen kadın dava açtı.

21 Kasım 2014 Cuma 18:42
Doğuma Giren Kadını Dövüp Hakaret Ettiler!
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Doğuma Giren Kadını Dövüp Hakaret Ettiler!

İzmir'de meydana gelen olayda doğumhanede hemşire ve doktorlar tarafından hakaret işitip tokat yiyen kadın dava açtı.

İzmir'in Konak İlçesi'nde Özge Özalp'e doğum sırasında tokat atıp, hakaret ettikleri iddiasıyla ikisi doktor biri hemşire 3 kişi hakkında 39'uncu Asliye Ceza Mahekemesi'nde 'basit yaralama ve hakaret' suçlamasıyla 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı.Olay geçen 4 Mayıs'ta sağlık Bakanlığı'na bağlı Ege Kadın Doğumevinde meydana geldi. Dini nikahlı eşi Ümit Yıldız ile doğum için hastaneye gelen 21 yaşındaki Özge Özalp'e doğumhane bölümündeyken, iddiaya göre Dr. A.Y., Tokat atarak hakaret etti.

Diğer doktor E.M.M. ve hemşire G.Y. de genç kadına hakaretlerde bulundu. Kıvanç adını verdikleri bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alan genç anne, taburcu edildikten sonra eşi Ümit ile birlikte hastaneye gidip darp raporu aldı. Kendisini darp eden ve hakarette bulunan iki doktor ve hemşire hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verip şikayette bulundu. memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda doktorlar A.Y. ve E.M.M. ile hemşire G.Y. hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hakan Evgin tarafından hazırlanan iddianemede, Dr. A.Y. hakkında basit yaralama ve hakaret suçlarından 9 ay ile 3,5 yıl arasında değişen hapis, doktor E.M.M. ve hemşire G.Y. hakkında ise hakaret suçlamasıyla 3 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya mazeret bildiren iki doktor ve hemşire katılmadı. Duruşmaya 7 aylık oğlu Kıvanç ve eşi Ümit'le gelen Özge Özalp, hakim karşısında hayatının en mutlu gününde kabus yaşadığını söyledi. Özge Özalp, doğum anında başına gelen olaylar nedeniyle sütünün kesildiğini söyleyerek çocuğunu mamayla beslemek zorunda kaldığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Hakim, gelmeyen sanıkların bir daha ki duruşmaya gelmeleri için davetiye gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 18:45
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Doğuma Giren Kadını Dövüp Hakaret Ettiler! İzmirde Meydana Gelen Olayda Doğumhanede Hemşire Ve Doktorlar Tarafından Hakaret Işitip Tokat Yiyen Kadın Dava Açtı.
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