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Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen terörist gri listede aranıyordu

Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nın Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edildi.

Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen terörist gri listede aranıyordu

Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nın Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:19
Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen terörist gri listede aranıyordu

Ağrı Doğubayazıt'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı'nın Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edildi.

Ağrı Doğubayazıt kırsalında hava destekli operasyonlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

TSK'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Gri Listesinde yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir."

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