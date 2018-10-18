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Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi

Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi

18 Ekim 2018 Perşembe 17:08
Doğu Akdeniz'de sıcak anlar... Deniz Kuvvetleri engelledi

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin sismik araştırma faaliyetlerine başlamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

R/V “Barbaros Hayreddin Paşa” gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır.
Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.
Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz.

DEVAMI GELİYOR...

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