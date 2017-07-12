Doğru Beslenme Göz Hastalıklarını Önleyebilir

KUDRET GÖZ İSTANBUL GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. SELVİ: "BİLİNÇLİ VE DOĞRU BESLENME ÇEŞİTLİ GÖZ HASTALIKLARININ GELİŞİMİNİ VE İLERLEMESİNİ ÖNLEYEBİLİR"

"OMEGA 3, SELENYUM, ZEAKSANTİN, LUTEİN, ÇİNKO VE A, C, E VİTAMİNLERİNİ GÖZ SAĞLIĞIMIZI KORUYAN KAHRAMANLAR OLARAK ADLANDIRABİLİRİZ"

Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, bilinçli ve doğru beslenmenin çeşitli göz hastalıklarının gelişimini ve ilerlemesini önleyebileceğini belirtti.

Op. Dr. Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, genel sağlığın korunmasında olduğu gibi göz sağlığının korunmasında da besinlerin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bilinçli ve doğru beslenmenin çeşitli göz hastalıklarının gelişimini ve ilerlemesini önleyebileceğini vurgulayan Selvi, katarakt, sarı nokta, göz kuruluğu gibi çeşitli göz hastalıklarının koruyucu tedavisinde tüketilmesi gereken besinlere ilişkin bilgiler verdi.

Cem Selvi, "Omega 3, selenyum, zeaksantin, lutein, çinko ve A, C, E vitaminlerini göz sağlığımızı koruyan kahramanlar olarak adlandırabiliriz. Bu vitamin ve minarelleri içeren besinleri tüketmek görme yeteneğini ve görme keskinliğini korur. Ayrıca makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı, katarakt, göz kuruluğu gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Op. Dr. Selvi, sağlıklı gözler için bol su tüketilmesi ve kahve, çay gibi kafein içeren sıvı tüketiminde aşırıya kaçılmaması tavsiyesinde bulunarak, ayrıca sigaranın genel sağlığın ve gözlerin en büyük düşmanı olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.