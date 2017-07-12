Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02

Doğru Beslenme Göz Hastalıklarını Önleyebilir

Doğru Beslenme Göz Hastalıklarını Önleyebilir
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

KUDRET GÖZ İSTANBUL GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. SELVİ:  "BİLİNÇLİ VE DOĞRU BESLENME ÇEŞİTLİ GÖZ HASTALIKLARININ GELİŞİMİNİ VE İLERLEMESİNİ ÖNLEYEBİLİR"

"OMEGA 3, SELENYUM, ZEAKSANTİN, LUTEİN, ÇİNKO VE A, C, E VİTAMİNLERİNİ GÖZ SAĞLIĞIMIZI KORUYAN KAHRAMANLAR OLARAK ADLANDIRABİLİRİZ"

Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, bilinçli ve doğru beslenmenin çeşitli göz hastalıklarının gelişimini ve ilerlemesini önleyebileceğini belirtti.

Op. Dr. Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, genel sağlığın korunmasında olduğu gibi göz sağlığının korunmasında da besinlerin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bilinçli ve doğru beslenmenin çeşitli göz hastalıklarının gelişimini ve ilerlemesini önleyebileceğini vurgulayan Selvi, katarakt, sarı nokta, göz kuruluğu gibi çeşitli göz hastalıklarının koruyucu tedavisinde tüketilmesi gereken besinlere ilişkin bilgiler verdi.

Cem Selvi, "Omega 3, selenyum, zeaksantin, lutein, çinko ve A, C, E vitaminlerini göz sağlığımızı koruyan kahramanlar olarak adlandırabiliriz. Bu vitamin ve minarelleri içeren besinleri tüketmek görme yeteneğini ve görme keskinliğini korur. Ayrıca makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı, katarakt, göz kuruluğu gibi hastalıkların gelişme riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Op. Dr. Selvi, sağlıklı gözler için bol su tüketilmesi ve kahve, çay gibi kafein içeren sıvı tüketiminde aşırıya kaçılmaması tavsiyesinde bulunarak, ayrıca sigaranın genel sağlığın ve gözlerin en büyük düşmanı olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin Darbe Davası Sürüyor Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin...
“West Capella”, Tsk’nın Yakın Takibinde “West Capella”, Tsk’nın Yakın Takibinde
TAVUK DÖNERE DİKKAT! TAVUK DÖNERE DİKKAT!
Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ın Etrafındaki Rezervlerde Kıbrıs Türkü'nün De Hakkı Var... Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs'ın Etrafındaki...
Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a Sunulması Darbe Komisyonu Raporunun Tbmm Başkanı Kahraman'a...
3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Boğdu 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Boğdu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personeline İlişkin...

Haberi Oku