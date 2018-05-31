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Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün canlı yayındaki 'Sayın Öcalan' paniği yüzüne yansıdı.

Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün canlı yayındaki 'Sayın Öcalan' paniği yüzüne yansıdı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 12:08
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün canlı yayındaki 'Sayın Öcalan' paniği yüzüne yansıdı.

HDP Eş Genel BaşkanlarıPervin Buldan ve Sezai Temelli, FOX TV ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gezetecilerden biri de FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'tü. 

Şentürk, HDP ve PKK ilişkisinin konuşulduğu anlarda 'Sayın Demirtaş' demek isterken 'Sayın Öcalan' dedi. Sözünü hemen düzelten Şentürk'ün paniği yüzüne yansıdı.

Öte yandan Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK ile bir bağlantılarının olmadığını iddia ederken program boyunca 'Sayın Öcalan' demesi sosyal medyada tepki çekti.
 

Recep@SkyArcher_

Yuhhh yok böyle bi açıklama. Allah aşkına pkk yandaşı olan bir partiyi nasıl konuşturbiliyorsunuz?? Pekeke nedir sayın öcalan nedir? !!!

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DELİBUDAK@DLBDK_S

teröristbaşı için sayın öcalan diye konuşmasına neden izin veriyorsunuz?

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Maiolaine ????????@Maiolaine_

Mecburmuyuz ulan
Tv'den Sayın Öcalan sözlerini duymaya!!

Sayın Öcalan ne demek oluyor?

Katil Öcalan diyeceksiniz!
Terörist Başı Öcalan diyeceksiniz!
Bebek Katili Öcalan diyeceksiniz!@fatihportakal @kucukkayaismail

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

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Ebru-Asena61@EbruAsena


Sayın öcalan değil ulan !
Bebek katili diyeceksiniz !

Şehitlerimiz'in hesabı hepinizden tek tek sorulacak !

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samet@milisyarbay

Bu gece PKK'nın elebaşları Türk televizyonlarında canlı yayına çıkıp Sayın Öcalan dedi, hendekleri savundu. Dünyada katiline bu kadar merhamet eden, hak tanıyan başka bir ülke yoktur.

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Serhad@prodopasha

Doğan Şentürk PKK'ye terör örgütü dedirtmek için elinden geleni yaptı ama başarılı olamadı. Baktı olmuyor kendisi Sayın Öcalan dedi :))

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Ferhat Sevim@ferhatsvmdng

Sayın Öcalan?!(lan) sayın Demirtaş.... Terör elebaşı Öcalan sodhsljspsjds ya bu nasıl bir error!

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