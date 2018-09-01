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Doğalgaza zam

BOTAŞ konutlara verilecek doğalgazın fiyatına yüzde 9 zam yapıldığını açıkladı. Sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 14 zam geldi.

Doğalgaza zam

BOTAŞ konutlara verilecek doğalgazın fiyatına yüzde 9 zam yapıldığını açıkladı. Sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 14 zam geldi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:59
Doğalgaza zam

BOTAŞ konutlara verilecek doğalgazın fiyatına yüzde 9 zam yapıldığını açıkladı. Sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 14 zam geldi.

BOTAŞ’ın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyu tarafından da bilindiği üzere Kuruluşumuzun konut abonelerine doğal gaz satış fiyatlarındaki en son düzenleme 2014 son çeyreğinde yapılmıştır. Yaklaşık olarak 44 aydır herhangi bir artış yapılmamış aksine Ekim 2016 tarihinde yaklaşık %10 indirim uygulanmıştır.

Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğal gaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir. Son iki yılda brent petrol fiyatlarında % 100'ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık % 63'lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, 01 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

Konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğal gaz kullanan müşterilerimizin doğal gaz satış fiyatı % 9 oranında artırılarak 0,832340 TL/Sm³ ,Yıllık tüketim miktarı 300 bin Sm3' ün üstünde olan proses amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı % 14 oranında artırılarak 1,000464 TL/Sm³, İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla Elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanan Serbest Tüketici müşterilerimize doğal gaz satış fiyatı 270 US Dolar/ Bin Sm³ olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır.

Malumlarınız olduğu üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Milli Enerji Politikamız çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğal gaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız.

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