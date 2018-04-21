Doğalgaz yerli ünite ile çıkarılacak.

Doğalgaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak için ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yüzde 100 yerli imkanlarla yarı fiyatına geliştirildi.



Firmanın genel müdürü Cazgır "TPAO mühendisleri ihtiyaçları doğrultusunda bir dizayn geliştirdiler ve bunu bizimle paylaştılar. Biz de ilk cihazı yapıp gönderdik. Sipariş üzerine iki cihaz daha yaptık. Glikol ünitesi Türkiye'de ilk kez üretildi" dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) doğalgaz çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD'den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

TPAO ile Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ arasında yapılan protokol kapsamında üretilen glikol ünitesi TPAO'ya teslim edildi.

Çıkartılan gazın sudan ayrıştırılarak saf hale gelmesini sağlayan ünite, testlerden başarıyla geçti. Bunun üzerine TPAO, Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ'ye 2 ünite daha sipariş verdi.

Firmanın genel müdürü Orhan Cazgır, AA muhabirine, geliştirdikleri glikol ünitesinin, ithal edilenlere göre yarı yarıya daha ucuz olduğunu söyledi.

TPAO'nun doğalgaz çıkartmakta kullandığı glikol ünitesini bugüne kadar ABD'den ithal ettiğini anlatan Cazgır, "TPAO mühendisleri ihtiyaçları doğrultusunda bir dizayn geliştirdiler ve bunu bizimle paylaştılar. Biz de ilk cihazı yapıp gönderdik. Sipariş üzerine iki cihaz daha yaptık. Glikol ünitesi Türkiye'de ilk kez üretildi. Amerika'dan ithal edildiği fiyatın yarı fiyatına Çorum'da üretmeyi başardık." dedi.

TPAO'nun desteğiyle glikol ünitesinin ihracatını da yapmayı planladıklarını dile getiren Cazgır, seri üretime geçerek maliyeti düşürdükten sonra uluslararası pazarlara açılacaklarını kaydetti.

Ünitenin tasarımından üretimine kadar her aşamada TPAO mühendisleriyle ortak çalıştıklarını vurgulayan Cazgır, şunları kaydetti:

"TPAO'nun mühendisinden, ustalarından üst düzey yöneticisine kadar sık sık firmamızı ziyaret ederek üretim aşamasını kontrol ettiler. Avrupa'daki, Amerika'daki fuarları sürekli takip ediyoruz. Bu mühendislik dalında Türkiye hayli iyi durumda, yeter ki yerli üretime daha fazla ağırlık verilsin. Bir işi başarmak için önce şuur oluşturulması gerekiyor. Devletimiz son 15 yılda bu şuuru pekiştirmeye çalıştı. Bununla beraber teşviklerini de artırdı. Yöneticiler artık gelip fabrikada neler üretildiğini, nasıl üretildiğini görüyorlar. Önümüzün nasıl daha fazla açılacağını soruyorlar. Bu çok önemli bir adımdır."

Fabrikanın üretim müdürü Salih Çalıcı da ilk üniteyi tamamladıktan sonra diğer iki üniteyi 45 günde üretmeyi başardıklarını söyledi.

Glikol ünitesinin dışarıdan herhangi bir güce ihtiyaç duymadan çalıştığını aktaran Çalıcı, "Önce ayrıştırıcı ünite dediğimiz yerde glikolle çarpışarak sudan ayrışıyor. Sonra kazan ünitesinde glikolün içerisindeki sudan da ayrışıyor ve yüzde 100 saf doğalgaz olarak çıkıyor. Ünitenin en önemli özelliği, dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymaksızın doğalgazla çalışıyor olması." ifadelerini kullandı.