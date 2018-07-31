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Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ), yarından itibaren geçerli olmak üzere konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi.

Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ), yarından itibaren geçerli olmak üzere konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 23:01
Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var

Doğalgaz'a yüzde 9 zam! Botaş'tan açıklama var

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ), yarından itibaren geçerli olmak üzere konut abonelerine uygulanan doğalgaz fiyatına yüzde 9, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketicilere uygulanan fiyata ise yüzde 14 zam yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 44 aydır doğalgaz satış fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığı ve Ekim 2016'da yaklaşık yüzde 10 indirim uygulandığı hatırlatıldı.

Ham petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak doğalgaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son iki yılda brent petrol fiyatlarında yüzde 100’ü bulan ve döviz kurunda ise yaklaşık yüzde 63’lük artış gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğalgaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, 1 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere, konut abonelerine ve küçük ve orta ölçekli proses amaçlı doğalgaz kullanan müşterilerimize doğalgazsatış fiyatı yüzde 9 oranında artırılarak metreküp başına 0,832340 lira, yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üstünde olan proses amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı yüzde 14 oranında artırılarak metreküp başına 1,000464 lira olacaktır. İlgili taraflarla görüşülerek karşılıklı varılan mutabakatla elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanan serbest tüketici müşterilerimize doğalgaz satış fiyatı bin metreküp için 270 dolar olarak uygulanacaktır ve güncel döviz kuru üzerinden Türk Lirası olarak faturalandırılacaktır."

Açıklamada ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanan Milli Enerji Politikası'na değinilerek, "Bu politika çerçevesinde ülkemizde son dönemdeki enerji üretiminde güçlü bir şekilde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmektedir. BOTAŞ olarak biz de bu politika çerçevesinde doğalgaz ithalatında ve satışında gerekli hassasiyeti göstererek planlamalarımızı yapmaktayız. " değerlendirmesinde bulunuldu

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