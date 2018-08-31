banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93083
ALTIN
255.708
DOLAR
6.5997
STERLİN
8.4711
EURO
7.6839
Bengihan: “Yarından İtibaren Yasa Gücünde Kararname Ortadan Kalkıyor… Toplam Ek Mesai Tutarı Üzerinden %15 Kesintiye Gidilecek”
Son Dakika
HÜKÜMET VE SENDİKALAR EK MESAİLER...
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Son Dakika
Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan Faiz İndirimi!
Dağyolu muhtarı isyan etti
DAĞYOLU MUHTARI İSYAN ETTİ
İş aracı yandı
İŞ ARACI YANDI
banner282

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:40
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ovabağ yönünden gelen 35 DB 0410 plakalı araç, Diyarbakıristikametinden gelen 34 NJL 12 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 acil servisve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, kazanın etkisi ile araçtan fırlayan ve araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslara taşınarak Diyarbakır'daki hastanelere kaldırdı.

Olayı duyan yaralıların yakınları, kaza yerine geldiğinde ölü ve yaralıları görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar bir süre ağladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenliği sağladı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kapanan karayolunu kontrollü şekilde trafiğe açtıktan sonra olay yeri incelemesi başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör hakkında flaş karar!
Adnan Oktar soruşturmasında adı geçen rektör hakkında flaş karar!
Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Akhisarspor’a Avrupa devi: Ege’de 15 yıllık aradan sonra bir ilk
Akhisarspor’a Avrupa devi: Ege’de 15 yıllık aradan sonra bir ilk
Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor
Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor
Sivas’ta şarbon paniği
Sivas’ta şarbon paniği
UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi ile gruplar belli oldu! İşte rakiplerimiz
UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi ile gruplar belli oldu! İşte rakiplerimiz
Mert Alaş paylaştı: Dün gece
Mert Alaş paylaştı: Dün gece
Erdoğan: “Döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler“
Erdoğan: “Döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdiler“
Türkiye’de Döviz Mevduatlarına Vergi Artırıldı
Türkiye’de Döviz Mevduatlarına Vergi Artırıldı
Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı
Hadise’nin makyajsız paylaşımı şaşırttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim