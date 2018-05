Diyarbakır'daki Otellerde Yüzde 100 Doluluk!

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Turizm işletme belgeli otellerimizde an itibarıyla nisan ve mayıs aylarında doluluk oranı yüzde 100. Terör örgütünün ihanet ve yıkımı sonrasında devletimizin kararlılıkla sahiplenmesiyle yeniden tarih canlanıyor. Diyarbakır ve Sur eski ihtişamlı günlerine dönüyor." dedi.



Diyarbakır'ın, Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonunca (FIJET) "Turizmin Oscarı" olarak adlandırılan "Altın Elma" ödülüne layık görülmesine ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, bu ödülün turizmde kentin tanıtımı için önemli bir kazanç olduğunu söyledi.



10 bin yılı aşkın tarihiyle inanç, kültür ve medeniyet geçmişiyle Diyarbakır'ın bu ödülü hak eden bir zenginliğin adı olduğuna işaret eden Güzeloğlu, kentin uluslararası alanda marka değer haline gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.



"ULUSLARARASI MARKA ÖDÜLÜ İTİCİ GÜÇ OLMUŞTUR"



Güzeloğlu, Diyarbakır'a gelenlerin kentin turizm, kültür, inanç ve medeniyet merkezi olduğunu gördüğünü, sokağından taşına, insanından sofrasına kadar herkesi kucaklayan sıcaklığına tanık olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Diyarbakır'ın sahip olduklarını sadece sunarak, dünyanın her köşesinden kente turist getiren, onları ağırlayan, her birini dönüşte kentin gönül ve kültür elçisi olarak uğurlayan bir anlayışa sahibiz. Aldığımız uluslararası marka ödülü, bütün hedeflerimize yaklaşmamızı, onları elde etmemizi ve gerçekleştirmemizi sağlamada çok önemli bir itici güç olmuştur. Kentte var olan zenginlikleri çoğaltmak arzusundayız. Yapılan çalışmalar neticesinde bugün Diyarbakır Türkiye'nin en temiz, en güzel ve en çok çiçek açan şehridir."



Güzeloğlu, kentte yaşayan ve turizm adına buraya gelen turistlere sunulacak çok önemli projeler olduğunu dile getirerek, bu projelerin tamamlanmasıyla kentin marka değerinin artacağını, yaşam kalitesinin çok yükseklere çıkarılacağını bildirdi.



"DİYARBAKIR, İSTANBUL'DAN SONRA EN FAZLA TESCİLLİ VAKIF ESERİNE SAHİP"



"Diyarbakır Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla tescilli vakıf eserine sahip il." diyen Güzeloğlu, bu eserleri turizmin beklentilerine dönük olarak tematik amaçlarla projelendirdiklerini dile getirdi.



Güzeloğlu, Sur ilçesinin geriye dönük 33 medeniyetin yaşadığı bütün izleri Diyarbakır'a taşıdığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Sur ilçesinde bölücü terör örgütünün ihanet ve yıkımı sonrasında devletimizin kararlılıkla sahiplenmesiyle yeniden tarih canlanıyor. Diyarbakır ve Sur eski ihtişamlı günlerine dönüyor. Devletimiz sadece Melikahmet Caddesi'nin alt ve üst yapısına 150 milyon lira yatırım yapmıştır. Merkezi ve yerel yönetimlerle Sur, olması gereken, gelen herkesin görmekten mutluluk duyacağı bir boyuta taşınıyor."



Güzeloğlu, Sur ilçesinde tescilli, korunmaya değer yapıların ve sivil mimari yapıların restorasyonunun devam ettiğini kaydederek, bu restorasyona camilerin, kiliselerin ve geçmişten gelen tarihi yapılan dahil olduğunu belirtti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, "Dicle Nehri ve Çevresi Projesi"nin tamamlandığını anlatan Güzeloğlu, Diyarbakır'ın yer yönüyle hak ettiği yere gelmesi noktasında bütünsel kararlılık sergilediklerini söyledi.



"OTELLERİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE 100"



Güzeloğlu, şunları kaydetti:



"Aldığımız sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kentin tanıtımı açısından önümüzdeki hafta Türkiye kupası finalini gerçekleştiriyoruz. Bunun Diyarbakır için önemli bir zenginlik ve buluşma olduğunu düşünüyoruz.Turizm işletme belgeli otellerimizde an itibarıyla nisan ve mayıs aylarında doluluk oranı yüzde 100. Bu gerçekten çok mutluluk veren ve hepimiz adına sevindiren bir gelişme. Hafta sonu kentte neredeyse 'adım atacak yer kalmadı' denilecek bir yoğunluk yaşadık. Esnaftan bize gelen paylaşımlar da bu yönde. Her yönüyle bu gelişmeyi çoğaltmayı amaçlıyoruz."



Güzeloğlu, devam eden otel yatırımları olduğunu, yeni yatırımcıların arsa talepleri bulunduğunu bildirdi.



HOLLANDA BAĞLANTILI SEFERLER ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Diyarbakır Havalimanı'nın ilk 3 ayda 532 bin 365 yolcu sayısına ulaşıldığını anlatan Güzeloğlu, geçen yıla göre dış hat uçuş ve bağlantılı yolcu sayısında yüzde 50'yi aşan yükseliş yaşandığını ifade etti.



Güzeloğlu, haziranda Almanya'nın 3 kentine Diyarbakır'dan direk uçuşların başlayacağını anımsatarak, "Bu uçuşlar beklentinin üzerinde bir taleple karşılandı. Yetkililer bu doluluk oranının sürmesinin sefer sayısının artırılmasında veri olacağını paylaştı. Yıl sonuna kadar 312 bin 984 koltuk, dış hat karşılıklı seferlere ayrılmış durumda. Hollanda bağlantılı seferlerin de Diyarbakır merkezli olması için çalışmalarımız devam ediyor. Olumlu gelişmeler var." şeklinde konuştu.



3 AYDAKİ TURİST SAYI 100 BİN



Güzeloğlu, yılın ilk 3 aylık turist değerlendirme raporuna göre, Diyarbakır'da 100 bin rakamına ulaşıldığına dikkati çekerek, bunun turizm adına 3 aylık hedef için çok yüksek bir oran olduğunu vurguladı.



Türkiye'de de ilk 3 ayda tüm zamanların turizm rekorunun kırıldığını belirten Güzeloğlu, şunları kaydetti:



"Bu yıl Türkiye ve Diyarbakır bütün bu yükselişi hissettiren bir gelişme sergileyecektir. Tüm bileşenlerimizle yoğun bir çaba sarfetmekteyiz. Turizmin çok önemli ihtiyacı olan nitelikli insan gücü yetiştirilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda kurslar yapılacak, tanıtım büroları kurulacak, duraklarda kenti tanıtıcı panolar, yönlendirme levhalar yer alacak. Tarihi ve turistik mekanlar birkaç dilde tanıtıcı panolarla donatılacak. Kentin sahip olduğu zenginlikleri tüm dünya ile paylaşıp, bu güzellikleri sunmak istiyoruz. "