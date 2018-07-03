Diyarbakır'da vahşet: Bir köpeği canlı canlı yakarak katletmişler

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında yakılarak katledilmiş bir köpeğin cansız bedeni bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, feci şekilde can veren köpeğin yaralı yavrusunu barınağa götürerek tedavi altına alırken, köpeği katledenlerin yakalanması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları feci şekilde yakılarak öldürülen köpeğin leşi ve yaralı vaziyetteki yavruyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi sürerken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yanarak öldürülen köpek ile karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı, canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede köpeğe tecavüz edildiği ardından da canlı, canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."