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Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:20
Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır'da terör saldırısı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Silvan ilçesi Baraj üs bölgesi güneyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 01.45 sıralarında bir grup Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ile sağlanan temas sonucunda, 1'i hafif olmak üzere 2 güvenlik görevlisi yaralanmış, yaralı silah arkadaşlarımızdan helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan 1 kahraman güvenlik korucumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

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