banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
197.752
DOLAR
4.7298
STERLİN
6.2833
EURO
5.4924
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün en çok yağış alan...
İkinci kattan düştü, birşey olmadı
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI
Alkollü iki genç kız kavga etti
ALKOLLÜ İKİ GENÇ KIZ KAVGA...
Havuza düşen 7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ...
banner282

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı!

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı!

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

15 Haziran 2018 Cuma 09:16
Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı!

Diyarbakır'da saldırı hazırlığında 5 terörist yakalandı

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda saldırı hazırlığında olan ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yapan PKK'lı 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

banner277
Araçta yapılan aramada gitar ve saz kutularına gizlenmiş roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 uzun namlulu kaleşnikof marka silah, bir suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış tabanca, üç adet kar maskesi ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin Ramazan Bayramı'nda başta AK Parti yöneticileri olmak üzere bazı siyasi parti yetkilileri ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında oldukları ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kandil'de 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kandil'de 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MHP Lideri Bahçeli'den HDP'ye 'Demirtaş' tepkisi
MHP Lideri Bahçeli'den HDP'ye 'Demirtaş' tepkisi
Kandil'de 26 terörist öldürüldü!
Kandil'de 26 terörist öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman liderlerle bayramlaştı
Hükümetten kritik F-35 açıklaması
Hükümetten kritik F-35 açıklaması
Jandarma'dan şeker ikramlı bayram denetimi
Jandarma'dan şeker ikramlı bayram denetimi
Suruç'ta PKK'lılar AK Partililere saldırdı 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı
Suruç'ta PKK'lılar AK Partililere saldırdı 4 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Köpeğin 4 ayağını kesip...
Köpeğin 4 ayağını kesip...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim