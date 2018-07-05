banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99097
ALTIN
185.309
DOLAR
4.5846
STERLİN
6.0613
EURO
5.3635
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!
4 Köye Yarın 5 Saat...
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin katlettiği baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin katlettiği baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:58
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır'da PKK'lı teröristler baba ve oğlunu katletti

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin katlettiği baba ve oğlunun cesetleri bulundu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Silvan'ın Cami Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini sağlamak amacıyla Lice Yalımlı Köyü Leyhosor mezrasında hayvancılık faaliyetinde bulunan baba ve oğlunun Üçyol mevkisinde saat 13.00'te cesetleri bulundu.

Maktulün üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla otopsi ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apartman Dairesini Uyuşturucu Serasına Çeviren Kaçakçılar Jandarmayı Bile Şaşkına Çevirdi
Apartman Dairesini Uyuşturucu Serasına Çeviren Kaçakçılar Jandarmayı Bile Şaşkına Çevirdi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Temmuz zamlı maaşları
Gizem Özdilli, Fenerbahçe ve Şener'den özür diledi
Gizem Özdilli, Fenerbahçe ve Şener'den özür diledi
Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı
Norveç'in sınır dışı ettiği terörist havalimanında gözaltına alındı
Bankalar Türk Telekom'u almak için harekete geçti
Bankalar Türk Telekom'u almak için harekete geçti
Türkiye’de kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Türkiye’de kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı
Yıldırım AA editör masası özel'de bedelli askerlik konusunda konuştu
Yıldırım AA editör masası özel'de bedelli askerlik konusunda konuştu
Yıldırım: “Partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız“
Yıldırım: “Partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız“
“AB'ye seyahatte yeni sistem 2021'de yürürlüğe girecek“
“AB'ye seyahatte yeni sistem 2021'de yürürlüğe girecek“
Atatürk'ün Otomobilinin Restorasyonu Tamamlandı
Atatürk'ün Otomobilinin Restorasyonu Tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim