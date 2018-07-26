Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Kulp kırsalında devam eden operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kulp kırsalında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.