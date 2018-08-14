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Diyanet’ten ‘milli ürünleri kullanın’ çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı,"Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı yaptı.

Diyanet’ten ‘milli ürünleri kullanın’ çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı,"Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 20:24
Diyanet’ten ‘milli ürünleri kullanın’ çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı,"Milli ürünleri tercih edelim" çağrısı yaptı.

ABD’nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşa bir tepki de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi.  

Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından ülke ekonomisine karşı yürütülen spekülatif ataklara ilişkin istiklal ve istikbal adına büyük bir mücadele verildiği belirtilerek, bugünün maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanları olduğu vurgulandı.

Devletin mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olduğuna işaret edilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, bütün görevlileri ve mensuplarıyla milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir." denildi.

Milletin, eskiden beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aştığı anımsatılan açıklamada, sistematik şekilde maruz kalınan bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelineceği ve Allah'ın yardımıyla onurlu mücadeleden galip çıkılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır." ifadelerine yer verildi.

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