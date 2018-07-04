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Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık

Diyanet İşleri Başkanlığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlarla ilgili genelge yayımlandı.

Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık

Diyanet İşleri Başkanlığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlarla ilgili genelge yayımlandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:15
Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık

Diyanet'ten 15 Temmuz'a özel hazırlık

Diyanet İşleri Başkanlığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlarla ilgili genelge yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, 15 Temmuz ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Başkanlığın öncülüğünde milletin katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyasının başlatıldığı ve 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim'in en az bir kez hatim edileceği bildirildi.

Genelgede yer alan programa göre, 13 Temmuz Cuma günü cuma namazı öncesinde merkez camilerde, şehitlerin ruhları için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Ayrıca diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı "15 Temmuz" konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki camilerde ve mescitlerde irat edilecek. Ayrıca turistlerin ziyaret ettiği camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde cuma hutbesinin İngilizce, Almanca ve Arapçasının okutulması sağlanacak.

90 bin camide sela okunacak

Yaz Kur'an kursu öğretici, öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" düzenlenecek.
Ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde, kapsamı müftülüklerce belirlenmek üzere "15 Temmuz'da Ne Oldu?" başlıklı konferanslar gerçekleştirilecek.

Mülki amirlerin başkanlığında halkın katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhu için dua edecek.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı olarak bir defa sela okunacak. Ayrıca camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak.

Öte yandan, 9-15 Temmuz'da müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Belirlenen 41 ilde görevlendirilen ekiplerce "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri ile Mücadele Semineri" çerçevesinde programlar icra edilecek.

Halka yönelik konferanslar düzenlenecek

Tüm illerde temmuz ayı içinde halka yönelik "15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz" başlıklı konferanslar yapılacak. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapılacak.

Başkanlıkça hazırlanan "15temmuz.diyanet.gov.tr" internet sayfası personele duyurulacak, içeriğindeki bilgi ve materyaller programlarda, yerel medyada ve diğer çalışma alanlarında kullanılacak. "15 Temmuz Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha" başlıklı afiş, konferanslarda kullanılmak üzere bastırılacak.

Ülke genelinde eş zamanlı okunacak selalar başta olmak üzere yapılacak olan diğer tüm programlar hakkında halka gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

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