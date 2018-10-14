banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Merit Royal Casino’da Vurgun
MERİT ROYAL CASİNO'DA VURGUN
Sipariş alma aletini çaldı
SİPARİŞ ALMA ALETİNİ ÇALDI
3 Rum hırsızlık yaptı
3 RUM HIRSIZLIK YAPTI
Ercan’dan sahte kimlikle çıkışa teşebbüs
SAHTE KİMLİĞE 2 TUTUKLAMA
banner282
Flaş Haber
Merit Royal Casino’da Vurgun
Kapat

“Diyabet 35'li Yaşlara Kadar İndi“

“Diyabet 35'li Yaşlara Kadar İndi“

14 Ekim 2018 Pazar 13:16
“Diyabet 35'li Yaşlara Kadar İndi“

UZMANLARA GÖRE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN GETİRDİĞİ HAREKETSİZ YAŞAM VE KÖTÜ BESLENME TOPLUMDA ŞEKER HASTALIĞININ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRDI

TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. KERİM GÜLER: "İLAÇ KORKUSU, YANLIŞ BESLENME VE HAREKETSİZ BİR YAŞAM KANDAKİ ŞEKER DEĞERİNİ ARTIRIYOR. HERKES ASANSÖRLERE BİNİYOR. HER YERE ARABAYLA GİDİLİYOR. CEP TELEFONLARININ ÇIKMASI YÜRÜMEYİ ÇOK AZALTTI. DİYABET 35'Lİ YAŞLARA KADAR İNDİ"

"BESLENMEDE KAN ŞEKERİNİ ANİ YÜKSELTEN ÇİKOLATA, ŞEKERLİ KURABİYE, KOLALI İÇECEKLER GİBİ YİYECEK VE İÇECEKLERDEN UZAK DURACAĞIZ. BUNLAR KAN ŞEKERİNİ ANİ YÜKSELTİR, ANİ DÜŞÜRÜR"

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, şeker hastalığından korunmada hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine işaret ederek "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi." dedi. 

Güler, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi için geldiği Antalya'nın Serik ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını etkileyen konuların çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi. 

Dünyadaki en önemli ölüm sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirten Güler, yeni ilaçlar bulunmasına rağmen rakamların düşmediğini dile getirdi.

2035 yılında dünyada 650 milyon kişinin diyabetli olmasının beklendiğini ifade eden Güler, toplumda şişmanlama ve kötü beslenmeye bağlı diyabet görülme sıklığının da arttığını vurguladı. 

Türkiye'de 100 kişiden 65'inin istenilen şeker değerlerinde hayatını sürdürmediğini anlatan Güler, şu bilgileri aktardı:

"İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi. Pankreas, vücudun merkez bankası gibidir. Kişi, yediği şekerli gıdalarla buradan bir birim insülin çeker. Merkez bankasının deposu boşalınca da kişiler şeker hastası olur. Diyabetten korunmak için yaşam tarzı değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Haftanın 5 günü 45 dakikalık tempolu yürüyüşün yapılması gerekiyor. Beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağız. Bunlar kan şekerini ani yükseltir, ani düşürür. Beynin dengesini bozar. Bunların yerine emilimi yavaş olan yiyecekler yenilmesi gerekir."

YÜKSEK KAN ŞEKERİ ZEHİR ETKİSİ YAPIYOR

Yüksek kan şekerinin zehir etkisi yaptığını bildiren Güler, bunun damarların olduğu bütün organları bozduğunu söyledi.

Hipertansiyon ve diyabete ilişkin kılavuzların güncellendiğine dikkati çeken Güler, önceden 140/90 olan hipertansiyon sınırının 130/80 değerine çekildiğini aktardı.

Toplumda hipertansiyon görülme oranlarının yükseldiğine değinen Güler, "50 yaşın üzerindeki 2 kişiden birinde tansiyon var. Tansiyon içimizdeki sessiz katil. Bilmiyoruz, bazen bulgu vermiyor. Tansiyonla yaşıyor. Başı ağrıyor, uyuyamıyor ama 'strestendir' deyip bunu tansiyona yormuyor. Ölçülmüyor, anlaşılmıyor. Kalp krizi, inme gibi zararlı etkilere açık bir şekilde yaşıyor. 'Babamın da yüksekti. Benim tansiyonum da asabi. Başım ağrıyınca ilaç alıyorum.' gibi nedenlerle tedaviye başlanmıyor. Öncelikle bunları yenmemiz lazım." diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 14.10.2018 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de E-ticaret 50 Milyar Liraya Tırmanıyor
Türkiye’de E-ticaret 50 Milyar Liraya Tırmanıyor
Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı
Kış Ayları İçin Aşı Uyarısı
Kronik Stres Kansere Yatkınlığı Artırıyor
Kronik Stres Kansere Yatkınlığı Artırıyor
İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyon Devrildi: 22 Ölü
“Grip, Şakaya Gelmez“
“Grip, Şakaya Gelmez“
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Gidip Bir Daha Çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Gidip Bir Daha Çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
“KKTC İle İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz“
“KKTC İle İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz“
Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin “Temelsiz Atıflarına“ Tepki
Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin “Temelsiz Atıflarına“ Tepki
“Türkiye'nin Kendi Sismik Gemisi Ve Sondaj Platformu Olması Akdeniz'deki Aramalar İçin Önemli”
“Türkiye'nin Kendi Sismik Gemisi Ve Sondaj Platformu Olması Akdeniz'deki Aramalar İçin Önemli”
Brunson Serbest
Brunson Serbest

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim