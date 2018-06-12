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Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve KDHC liderlerinin yayımladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi için varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve KDHC liderlerinin yayımladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi için varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

12 Haziran 2018 Salı 19:53
Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri, Trump-Kim zirvesi mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve KDHC liderlerinin yayımladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi için varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) liderlerinin bugün Singapur’da yayımladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladı.Bakanlıktan, ABD Başkanı Donald Trump ve KDHC lideri Kim Jong-un'un Singapur'daki görüşmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD ve KDHC liderlerinin bugün Singapur’da yayımladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile KDHC arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Bu yılın başından itibaren devam eden Kore Yarımadası ile ilgili diplomasi sürecinde bir dönüm noktası niteliği taşıyan Singapur Zirvesi’nde alınan kararların ve ortaya konulan taahhütlerin olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Geçtiğimiz nisan ayında Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kapsamlı barış konusunda sağladıkları uzlaşmanın ardından bu defa ABD ve KDHC liderlerinin sergiledikleri siyasi irade ile oluşan tarihi fırsatın, atılacak olumlu adımlarla sürdürülmesi bölge ve dünya barışı bakımından önem taşıyacaktır. Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası’nda istikrar ve barışın tesisini amaçlayan çabaları desteklemeye devam edecektir."

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