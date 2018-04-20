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Dışişleri bakanlığından Yunanistan'a darbecileri koruyor açıklaması!

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin kararı “Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğu bir kez daha ortaya kondu” şeklinde değerlendirdi.

Dışişleri bakanlığından Yunanistan'a darbecileri koruyor açıklaması!

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin kararı “Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğu bir kez daha ortaya kondu” şeklinde değerlendirdi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Dışişleri bakanlığından Yunanistan'a darbecileri koruyor açıklaması!

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da darbecinin serbest bırakılmasına ilişkin kararı “Yunanistan’ın darbecileri kollayan bir ülke olduğu bir kez daha ortaya kondu” şeklinde değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Danıştayın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'nın geçici bir süre kontrol şartıyla tekrar serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Danıştayının, 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri Süleyman Özkaynakçı’nın serbest bırakılmasına 19 Nisan'da karar verdiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadeleri kullanıldı.

Yunan yetkililerin "diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde" basına açıklamalarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanDarbeciKoruyor
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