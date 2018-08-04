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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlarla ilgili olara, "Türk milleti tehdide boyun eğmez ters teper. Sorunların müzakereyle, diyalogla çözüleceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlarla ilgili olara, "Türk milleti tehdide boyun eğmez ters teper. Sorunların müzakereyle, diyalogla çözüleceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile yaşanan sorunlarla ilgili olara, "Türk milleti tehdide boyun eğmez ters teper. Sorunların müzakereyle, diyalogla çözüleceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son günlerde ABD ile yaşanan ‘yaptırım’ kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türk milletinin tehditlere asla boyun eğmeyeceğini belirterek, ABD ile yaşanan sorunların müzakere ile çözülebileceğine olan inancını dile getirdi.

Çavuşoğlu’nun ifadeleri şöyle:

“O zaman oturalım iki eşit ortak gibi konuşalım, konuştuğumuz çalışma gruplarını nasıl işleteceğimizi konuşalım. Yaptırım yaparsan, yaptırım görürsün. Türk milleti yaptırıma boyun eğmez, tam tersi ters tepiyor. Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Singapur’da Pompeo ile görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Böyle olması gerekiyor. Sorunlar var mı var, çözmek istiyorsanız oturalım çözelim. Sorunları diplomasiyle çözeriz, sonra işimize bakarız. Dünyamızın bölgemizin en çok da ABD’nin pozitif gündeme ihtiyacı var. Dayatmayla tehditle değil uzlaşı diplomasi müzakere ve iyi niyetle çözebileceğimizi düşünüyorum. Türk milleti kimseye boyun eğer mi, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, tehdit dili ile sonuç alınmaz. Ortada sorunlar var ama nasıl çözeceğimizi konuşacağız, diplomasi işler, sorunları çözeriz sonra işimize bakarız.”

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