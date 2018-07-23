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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'le telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, Özil'in dün Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından, bugün futbolcuyla bir telefon görüşmesi yaptı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtmişti. Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez."

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