Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye F-35 cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'de tam bir karmaşa var, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. İlişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius ile basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin dış politikası denge gözetmektedir"

"Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir."

"Tehdit dili bir kenara bırakılmalı"

"ABD'de tam bir karmaşa var, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. İlişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım."

"Karşılığı olur..."

"(ABD ile ilişkiler) Kovboy filminde olduğu gibi 'ben her istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur."

"ABD'nin kararlarına katılmak zorunda değiliz"

"(ABD'nin yaptırımları) Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz"

S-400 açıklaması

"S-400'ler bizim için bir tercih değil zorunluluktur."