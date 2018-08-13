Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD yaptırım ile bir şey elde edemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD yaptırım ile bir şey elde edemez. Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir."

"ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz"

"ABD yaptırım ile bir şey elde edemez. Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil"