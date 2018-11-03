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Diş Tedavisinde Stres, "ses Sinyalleri" İle Azaltılıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ DİŞ HEKİMLERİ, 1970\'DEN BERİ TIBBIN ÇEŞİTLİ ALANLARINDA KAYGININ GİDERİLMESİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE UYKUSUZLUĞA KARŞI KULLANILAN

Diş Tedavisinde Stres, "ses Sinyalleri" İle Azaltılıyor

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ DİŞ HEKİMLERİ, 1970\'DEN BERİ TIBBIN ÇEŞİTLİ ALANLARINDA KAYGININ GİDERİLMESİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE UYKUSUZLUĞA KARŞI KULLANILAN

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:32
Diş Tedavisinde Stres,

 

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ DİŞ HEKİMLERİ, 1970\'DEN BERİ TIBBIN ÇEŞİTLİ ALANLARINDA KAYGININ GİDERİLMESİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE UYKUSUZLUĞA KARŞI KULLANILAN "BİNAURAL BEATS" YÖNTEMİNDEN, DÜNYADA İLK KEZ DİŞ TEDAVİSİNDE HASTALARIN STRESİNİ AZALTMAK İÇİN FAYDALANDI

 

NEÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. KUBİLAY IŞIK: "DÜNYADA KULLANILAN \'BİNAURAL BEATS\' KAVRAMINI ÇİFT KULAKTAN VERİLEN SES SİNYALLERİ OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ. BİZ DE BU YÖNTEMİ DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ HASTALARIN KAYGISINI AZALTMAK İÇİN KULLANDIK VE DÜNYADA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİK"

 

"CERRAHİ OPERASYONLARDAN ÖNCE HASTALARIMIZA MOBİL CİHAZDAKİ YAZILIM SAYESİNDE 10 DAKİKA BOYUNCA ÇİFT KULAKTAN SES SİNYALLERİNİ DİNLETTİK. İŞLEMDEN ÖNCE VE SONRA HASTALARIN ANKSİYETESİNİ ÖLÇTÜK VE ÇOK CİDDİ FARK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

 

Konya, 3 Kasım 18 : Tıpta 1970 yılından beri çeşitli alanlarda kaygının giderilmesi, öğrenme güçlüğü ve uykusuzluğa karşı kullanılan "binaural beats" yönteminden, dünyada ilk kez diş tedavisinde, hastaların stresini azaltmak için yararlanan Türk hekimleri, literatüre girdi.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri bilimsel çalışmalar neticesinde, çift kulaktan verilen ses sinyallerinin diş hastalarının tedavisinde rahatlatıcı etki oluşturduğunu söyledi.

 

"DÜNYADA TIP LİTERATÜRÜNE GİRDİK"

 

Diş hekimliğindeki cerrahi tedavilerin, toplumda genel olarak anksiyete (kaygı) ve stres oluşturduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:

 

"Hastaların bize aşırı stresli gelmesi çok alışık olduğumuz bir durum. Bu alanda da \'binaural beats\' uygulamasını kullanmak istedik. Dünyada kullanılan \'binaural beats\' kavramını çift kulaktan verilen ses sinyalleri olarak tanımlayabiliriz. Biz de bu yöntemi diş hekimliğindeki hastaların kaygısını azaltmak için kullandık ve dünyada tıp literatürüne girdik. Cerrahi operasyonlardan önce hastalarımıza mobil cihazdaki yazılım sayesinde 10 dakika boyunca çift kulaktan ses sinyallerini dinlettik. İşlemden önce ve sonra hastaların anksiyetesini ölçtük ve çok ciddi fark olduğunu gördük. Yani ses sinyalleri dinletilen hastaların daha az kaygılı olduğunu tespit ettik."

 

"İNGİLTERE\'DE ÇENE CERRAHİSİ DERGİSİNDE YAYIMLANDI"

 

Işık, yöntemin 1970 yılından bu yana tıbbın çeşitli alanlarında kullanıldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

 

"Bu yöntemin, hastaların çene cerrahisinden önce sahip olduğu stres ve anksiyeteyi azaltmasında işe yaradığını göstermiş olduk. Yöntemi diş hekimliğinde ilk defa biz kullandık. İngiltere\'de çene cerrahisi dergisinde yayımlandı. Hastanın ameliyattan önce herhangi bir kimyasal madde almasına gerek kalmadan 10 dakikalık ses sinyalleri ile anksiyetesini azalttık. Zaten bu çalışmanın en iyi tarafı da bu. Anksiyeteyi azaltmanın yanı sıra neredeyse sıfır maliyetle ve basit bir materyalle bu yöntemi uygulayabiliyorsunuz. Diş hekimlerimiz de mobil bir cihaz, kulaklık ve yüklenmesi gereken ücretsiz bir yazılımla hastaların aşırı stresini ve anksiyetesini azaltmak için yardımcı bir yöntem olarak kullanabilir."

 

(AA/RU/ÖK)

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